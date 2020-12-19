Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Hastanede çıkan yangın - Cenazelerin adlı tıbba getirilmesi
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Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Hastanede çıkan yangın - Cenazelerin adlı tıbba getirilmesi

19.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:52

Son dakika haber: Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta yaşamını yitirdi.

Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Hastanede çıkan yangın - Cenazelerin adlı tıbba getirilmesi
Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Hastanede çıkan yangın - Cenazelerin adlı tıbba getirilmesi
Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Hastanede çıkan yangın - Cenazelerin adlı tıbba getirilmesi
Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Hastanede çıkan yangın - Cenazelerin adlı tıbba getirilmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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