Son dakika haberleri... GAZİANTEP - Gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın
Son dakika haber: Dumanların yükselmesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi Alevlerin yükselmesi GAZİANTEP - Gaziantep'te gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı ekipler müdahale ediyor.
Dumanların yükselmesi
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
Alevlerin yükselmesi GAZİANTEP - Gaziantep'te gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı ekipler müdahale ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak