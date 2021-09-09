Son dakika haberleri: Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal'dan transfer değerlendirmesi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal'dan transfer değerlendirmesi Açıklaması

Son dakika haberleri: Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal'dan transfer değerlendirmesi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Spor

Son dakika haber: Süper Lig ekibi Gaziantep'in kulüp başkanı Cevdet Akınal, başarılı bir transfer dönemini geride bırakarak yeni başarılara odaklandıklarını bildirdi.

Süper Lig ekibi Gaziantep'in kulüp başkanı Cevdet Akınal, başarılı bir transfer dönemini geride bırakarak yeni başarılara odaklandıklarını bildirdi.

Akınal, yazılı açıklamasında, oldukça zorlu ve hassas bir transfer dönemini geride bıraktıklarını belirtti. Taraftarlara söz verdikleri isimleri kadrolarına kattıkları için mutluluk duyduklarını ifade eden Akınal, şunları ifade etti:

"Sezonun sona ermesiyle ilk olarak Erol Bulut hocamızla anlaşmaya vardık. Bu sezon bizler için büyük önem taşıyor ve ilk andan itibaren bunun bilinciyle hareket ettik. Taraftarlarımıza her zaman bir söz verdim, 'Gaziantep şehrine yakışan bir kadro kuracağız' diye. Elbette yönetimimizden, hocamızdan ve takımımızdan herkesin de beklentisi arttı. Bu beklentiyi karşılamak adına fedakarlıklar yapmak gerekiyor ancak bir yandan da hata yapma lüksümüz bulunmuyordu. Hocamızın da raporuyla ortak bir strateji izledik ve oldukça iyi bir takım yarattığımızı düşünüyorum. İnşallah yapılan bu transferlerin ardından skor anlamında da bize yakışan sonuçlar almaya bir an önce başlayacağız."

"Kadromuza 14 çok önemli oyuncu katmayı başardık"

Akınal, transfer döneminin başladığı ilk andan itibaren büyük bir mesai harcadıklarını ve en iyisini yapmak için çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Transfer döneminde yapacağınız hamleler belki de kulübün geleceği adına da belirleyici olabiliyor. Üst üste yapılan yanlış transferler ekonomik olarak yıllarca altından kalkınmayacak sonuçlar doğurabilir ancak doğru hamlelerle de kulübünüzün geleceğini inşa edebilirsiniz. Kadromuza 14 çok önemli oyuncu katmayı başardık. Bu isimler hem kendini kanıtlamış hem de yaş ortalamamızı oldukça düşüren transferler oldu. Geçtiğimiz yıl gösterdiği performansın ardından transferi belki de imkansız olarak değerlendirilen Muhammet Demir için aylarca mücadele verdik ama istediğimizi yaptık. Son olarak ise İngiliz milli futbolcu Steven Caulker'ı alarak transferi kapattık. Oluşan kadroya baktığımızda ise güçlü bir takım kurduğumuza inanıyoruz. Taraftarlarımızın da mutluluğunu görmek bizleri daha da motive ediyor."

Transfer dönemi başarıyla geride bıraktıklarını, tüm enerjilerini takıma yansıtıp ligde arzu edilen sonuçları almaya başlamak zorunda olduklarını dile getiren Akınal, yeni başarılara koşacaklarını bildirdi.

"Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz"

Süper Lig'in 4. haftasında konuk edecekleri Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında galibiyet hedeflediklerini dile getiren Cevdet Akınal, şunları kaydetti:

"Ligde tüm takımlar kadrosuna önemli takviyeler yaptılar ve herkesin de bir hedefi bulunuyor. Bu haftaki Antalyaspor da oldukça güçlü ve saygıyı hak eden bir takım. Ancak bu karşılaşma öncesi galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle alacağımız bir galibiyetle birlikte yeni bir seriye başlayabiliriz. Bu maçın öneminin farkındayız, futbolcularımız sahada ellerinden gelenin en iyisini yaparak bizleri ve Gaziantepli tüm taraftarlarımızı sevindirecek bir sonuç alacaklardır."

Yaklaşık 1,5 yıllık pandemi sürecinin ardından taraftarların yeniden tribünlere dönmesinin kendilerini heyecanlandırdığını aktaran Akınal, "Bu takım sadece ben veya yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızın değil tüm Gaziantep şehrinin takımıdır. Şimdi söz sırası taraftarımızda. Umut ediyorum Antalyaspor maçında tribünleri kontenjanımız dahilinde doldurarak bizlere destek olacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten transfer iddialarına yanıt: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti
Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten transfer iddialarına yanıt: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Ece Üner Derya Baykal Yıldız Tilbe Ferhan Şensoy
Spor Max Meyer Cristiano Çağlar Söyüncü Bülent Korkmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal'dan transfer değerlendirmesi Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 10:53:06. #1.16#

title