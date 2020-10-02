Son dakika haberleri... Gaziantep FK, Amedej Vetrih'i transfer etti
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Son dakika haberleri... Gaziantep FK, Amedej Vetrih'i transfer etti

02.10.2020 14:31 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:34
Son dakika haberleri... Gaziantep FK, Amedej Vetrih'i transfer etti

Son dakika haberler... Gaziantep Futbol Kulübü, Sloven orta saha oyuncusu Amedej Vetrih'i kadrosuna kattı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Sloven orta saha oyuncusu Amedej Vetrih'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Amedej Vetrih'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun bonservisiyle transfer edildiği ve anlaşmanın sezon sonuna kadar geçerli olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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