Son dakika haberleri | Gaziantep Emniyetinden öğrencilere terör bilgilendirmesi
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Son dakika haberleri | Gaziantep Emniyetinden öğrencilere terör bilgilendirmesi

Son dakika gündem haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kampüsünde stant kurarak yeni kayıt yaptıran öğrencileri terör konusunda bilgilendirdi.

Son dakika haberleri | Gaziantep Emniyetinden öğrencilere terör bilgilendirmesi
04.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:44

İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kampüsünde stant kurarak yeni kayıt yaptıran öğrencileri terör konusunda bilgilendirdi.

Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) çalışmaları kapsamında GAÜN yerleşkesinde "El Ele Güvenli Geleceğe" adlı stant açtı.

Burada yeni kayıt yaptıran öğrenci ve velilere, terör örgütlerinin eleman kazanmak için kullandığı yöntemlerle zararlı alışkanlıkları önleme ve herhangi bir sorun olduğunda polisle nasıl irtibata geçmesi gerektiği konusunda bilgi verildi.

Ekipler, ayrıca öğrenci adaylarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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Kaynak: AA

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