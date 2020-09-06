Son dakika haberleri: Gaziantep'e şehit ateşi düştü
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Son dakika haberleri: Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Son dakika gündem haberi: SURİYE'de teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın (26) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

Son dakika haberleri: Gaziantep'e şehit ateşi düştü
06.09.2020 22:37 | Son Güncelleme: 06.09.2020 22:41

SURİYE'de teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın (26) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

Suriye'de görev yaparken terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın acı haberini Dülükbaba Mahallesinde yaşayan Reşat - Cemile Aslan çiftine askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verdi. Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan ailenin yakınları ve komşular ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

DÜN ANNESİ İLE KONUŞMUŞYakınları, evli ve 1 çocuk babası olan şehit Serdar Aslan'ın dün gece annesi ile telefonda konuştuğunu belirtti.

Şehit Aslan'ın belirlenecek tarihte düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

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