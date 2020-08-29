Son dakika haberleri: Gaziantep'e şehit ateşi düştü
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Son dakika haberleri: Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'e şehit ateşi düştü Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın acı haberi memleketi Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi.

29.08.2020 00:05 | Son Güncelleme: 29.08.2020 00:09

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

GAZİANTEP - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın acı haberi memleketi Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşen Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın şehit oldu. Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın acı haberi, askeri yetkililer tarafından memleketi Gaziantep'in Beybahçe Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Acı haber alan aile yasa boğulurken, şehidin annesi Safiye Çıkın sinir krizi geçirdi. Büyük bir üzüntü yaşayan baba Ahmet Çıkın'ı yakın akrabaları ile askeri yetkililer teselli etti. Şehidin evinin bulunduğu sokak ise Türk bayrakları ile donatıldı.

En son bir yıl önce memleketine gelmiş

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 6 yıldır görev yapan ve bekar olan şehit Ümit Çıkın'ın en son bir yıl önce memleketi Gaziantep'e geldiği ve o günden sonra görev yerinden ayrılmadığı öğrenildi.

Şehidin naaşının yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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Son dakika haberleri: Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Kaynak: İHA

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