ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak polise ateş açan zanlılardan biri vurularak yakalandı.

Abdulkadir Aksu Bulvarı'nda yol kontrolü yapan polis ekipleri, bir aracı durdurmak istedi. Ekipler, "dur" ihtarına durmayarak kaçan şüphelilerin aracını kısa süreli kovalamacanın ardından durdurdu.

Bu sırada araçtaki kişilerce polise silahla ateş edildi. Polis ekipleri, araçtaki şüphelilerden Ö.F.H'yi silahla yaralayarak etkisiz hale getirdi, diğer 2 şüpheli ise kaçtı.

Yaralı şüpheli, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan diğer zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.