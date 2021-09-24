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Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Du ihtarına uymayarak polise ateş açan zanlılardan biri vurularak yakalandı

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak polise ateş açan zanlılardan biri vurularak yakalandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak polise ateş açan zanlılardan biri vurularak yakalandı.

Abdulkadir Aksu Bulvarı'nda yol kontrolü yapan polis ekipleri, bir aracı durdurmak istedi. Ekipler, "dur" ihtarına durmayarak kaçan şüphelilerin aracını kısa süreli kovalamacanın ardından durdurdu.

Bu sırada araçtaki kişilerce polise silahla ateş edildi. Polis ekipleri, araçtaki şüphelilerden Ö.F.H'yi silahla yaralayarak etkisiz hale getirdi, diğer 2 şüpheli ise kaçtı.

Yaralı şüpheli, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan diğer zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Du ihtarına uymayarak polise ateş açan zanlılardan biri vurularak yakalandı

Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Du ihtarına uymayarak polise ateş açan zanlılardan biri vurularak yakalandı

Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Du ihtarına uymayarak polise ateş açan zanlılardan biri vurularak yakalandı

Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Du ihtarına uymayarak polise ateş açan zanlılardan biri vurularak yakalandı
AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
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