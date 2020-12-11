Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

11.12.2020 22:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:27

Meydan ve caddelerden görüntü Polislerin denetim yapması KİLİS - Kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Meydan ve caddelerden görüntü

Polislerin denetim yapması KİLİS - Kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Kilis'te salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı.

Malatya

Malatya'da kısıtlamanın ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri ise kent merkezinde denetim yaptı.

Adıyaman

Adıyaman'da salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı, Gölebatmaz, Harıkçı caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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