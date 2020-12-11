Sokağa çıkma kısıtlaması
Meydan ve caddelerden görüntü Polislerin denetim yapması KİLİS - Kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu.
Meydan ve caddelerden görüntü
Polislerin denetim yapması KİLİS - Kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu.
Kilis'te salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı.
Malatya
Malatya'da kısıtlamanın ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Polis ekipleri ise kent merkezinde denetim yaptı.
Adıyaman
Adıyaman'da salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı, Gölebatmaz, Harıkçı caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz