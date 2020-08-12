Son dakika haberleri | GAZİANTEP 4 motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Gelen son dakika haberlerine göre 4 motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandıGAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 4 motosiklet çalan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.
12.08.2020 12:38 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:04
4 motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 4 motosiklet çalan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede son günlerde meydana gelen motosiklet hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olay yerlerinde görgü tanıklarının ifadesini alarak güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, S.S. ve H.S.'nin 4 motosiklet çaldığını belirledi. Ekipler, şüphelileri evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Kaynak: DHA