Son dakika haberleri! Gazeteci yazar Selahattin Duman vasiyeti üzerine Bodrum'da toprağa verildi
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Son dakika haberleri! Gazeteci yazar Selahattin Duman vasiyeti üzerine Bodrum'da toprağa verildi

Son dakika haberleri! Gazeteci yazar Selahattin Duman vasiyeti üzerine Bodrum'da toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika habere göre İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci yazar Selahattin Duman'ın cenazesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde defnedildi.

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci yazar Selahattin Duman'ın cenazesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde defnedildi.

Duman için Gündoğan Mahallesi'ndeki mezarlıkta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen cenaze törenine spor, sanat, siyaset ve iş dünyasından kişiler katıldı.

Kızı Özge Duman, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını, babasının sağlık durumunun kötü gitmesi nedeniyle böyle bir acı durumu beklediklerini söyledi.

Babasının hayata bağlı, komik ve canlı bir insan olduğunu anımsatan Duman, bugünün geleceğini hiç düşünmediğini dile getirdi.

"Muazzam bir mizah kabiliyeti vardı"

Sanatçı arkadaşı Zülfü Livaneli de Selahattin Duman'ın özel bir insan olduğunu aktardı.

Duman'ın sadece yakın dostlarına değil, bütün Türkiye'ye neşe saçtığını belirten Livaneli, "İnsanların zor günlerinde yüzünü güldürmeye çalıştı. Muazzam bir mizah kabiliyeti vardı. Keskin bir zeka ve kültür birikimi vardı. Bununla da çok büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Onu gülümseyerek anmamızı isterdi ama maalesef gülümseyemiyoruz. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın." diye konuştu.

Duman'ın yakın arkadaşlarından siyasetçi Aydın Ayaydın da Selahattin Duman'ın çok iyi bir insan, yazar ve gazeteci olduğunu ifade ederek, onun yerinin doldurulamayacağını kaydetti.

Selahattin Duman'ın cenazesi, Gündoğan Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan, son olarak 1,5 ay önce kalp kapağından ameliyat geçiren Selahattin Duman dün tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Duman'ın cenazesi, vasiyeti üzerine toprağa verilmek üzere Muğla'nın Bodrum ilçesinde getirilmişti.

Selahattin Duman

Ankara'da 1950'de dünyaya gelen Duman, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı ve yönetici olarak görev aldı.

Sinema eleştirmenliği de yapan Duman, "Kendimi Tebrik Ederim", "Suçumuz Mükemmel Olmak", "Kadınları Anlamış Gibi Yapma Sanatı" kitaplarını yazdı, çeşitli filmlerde rol aldı.

Duman, geçen yıl Temmuz ayında İzmir'in Torbalı ilçesinde trafik kazası geçirmiş, Torbalı Devlet Hastanesinde bir süre tedavi görmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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