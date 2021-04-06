Son dakika haberleri: Gazeteci Kübra Ulutaş kendini çocuklara adadı
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Son dakika haberleri: Gazeteci Kübra Ulutaş kendini çocuklara adadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberleri: Gazeteci Kübra Ulutaş kendini çocuklara adadı

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa ve Türkiye genelinde çocuklar için başlattığı yardım kampanyaları ile onların sevgilisi haline gelen Gazeteci Kübra Ulutaş, yüzlerce çocuğun yüzünün gülmesine sebep oldu.

Bursa ve Türkiye genelinde çocuklar için başlattığı yardım kampanyaları ile onların sevgilisi haline gelen Gazeteci Kübra Ulutaş, yüzlerce çocuğun yüzünün gülmesine sebep oldu.

Line Tv Haber Müdürü ve Habertürk Bursa Muhabiri Kübra Ulutaş, Türkiye'de yardıma muhtaç çocuklar için başlattığı kampanyalarla iyilik timsali olarak anılmaya başladı.

Gazeteci Kübra Ulutaş, "Sosyal kampanyalar yapıyoruz, eksik listeleri çıkarıyoruz. İhtiyaç sahibi insanlara yardım etmek isteyen kişilere ulaşıyoruz. Yaptığımız çalışmalardan sonra onlar da bize ulaşmaya başladılar. Daha çok çocuklarımızın ihtiyaçları ve eğitimleri için yardım topluyoruz" diye konuştu.

Gazeteci Ulutaş, "Yaptığımız kampanyalarla ihtiyaçları toplayıp bunları yaptığımız yayınlar ile Türkiye genelinde birçok vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Bu bizleri mutlu ediyor. Yaptığımız hayır işlerine destek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Son dakika haberleri: Gazeteci Kübra Ulutaş kendini çocuklara adadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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