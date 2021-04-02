Son dakika haberleri... Gazeteci Fikret Ünver hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Gazeteci Fikret Ünver hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Gazeteci Fikret Ünver hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin ve Türk basınına senelerce hizmet veren gazeteci Fikret Ünver (70) hayatını kaybetti.

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Mersin ve Türk basınına senelerce hizmet veren gazeteci Fikret Ünver (70) hayatını kaybetti.

Bir süredir Ankara'da Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören gazeteci Ünver, hastalığa yenik düşerek yaşama veda etti. 70 yaşında hayatını kaybeden Fikret Ünver'in vefatı basın camiasında üzüntüyle karşılandı. Ünver, uzun soluklu gazetecilik yaşamının ardından emekliye ayrılmış, serbest yazar olarak çalışmalarına devam ederken, geçen yıl Ali Adalıoğlu'nun Güney Gazetesinin yönetimine geçmesiyle aktif gazeteciliğe yeniden dönmüştü. Evli ve 3 çocuk babası Ünver son 1 yıldır Güney Gazetesindeki köşesinden okurlara sesleniyordu.

Fikret Ünver'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Mersin Şehir Mezarlığında toprağa verileceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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