Son dakika haberleri: "Gazellerin piri" Kazancı Bedih özel kliple anıldı
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Son dakika haberleri: "Gazellerin piri" Kazancı Bedih özel kliple anıldı

17.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:54
Son dakika haberleri:

Son dakika habere göre Anadolu kültürünün yanık sesli üstadı, sıra gecelerinin vazgeçilmezi Kazancı Bedih, vefatının 17. yılında, adına hazırlanan özel kliple anıldı.

Anadolu kültürünün yanık sesli üstadı, sıra gecelerinin vazgeçilmezi Kazancı Bedih, vefatının 17. yılında, adına hazırlanan özel kliple anıldı.

Haliliye Belediyesi tarafından Anadolu kültürünün yanık sesli üstadı, sıra gecelerinin vazgeçilmezi Kazancı Bedih'in vefat yıl dönümü dolayısıyla özel klip hazırlandı. Doğumundan ölümüne kadar yaşamının anlatıldığı klipte, Kazancı Bedih'in tanınma hikayesine de yer verildi.

Kendine has üslubuyla gazelleri okumasından dolayı kendisine "Pir" lakabı verilen Kazancı Bedih'in yer aldığı filmlerdeki görüntüleri de klipte yer aldı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, klipin hazırlanmasında emeği geçen ekibe teşekkür ederek Şanlıurfa'nın büyük değeri Kazancı Bedih ve eşini rahmetle andığını ifade etti.

Kazancı Bedih ile eşi Fatma Yoluk, 19 Ocak 2004'de Balıklıgöl yakınlarındaki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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