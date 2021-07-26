Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü
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Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü

Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada gaz pedalı takılı kalan TIR'ın dorsesinde yüklü 3 ton ağırlığındaki çelik saç makarası,karşı yönden gelen otomobilin üzerine düştü.

Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada gaz pedalı takılı kalan TIR'ın dorsesinde yüklü 3 ton ağırlığındaki çelik saç makarası,karşı yönden gelen otomobilin üzerine düştü. Otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Gaz pedalı takılı kalan TIR, 30 kilometre sonra durabildi.

Kaza 01.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri Mezit mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eskişehir den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Hüseyin Çiftçiyönetimindeki 31 ABJ 225 plakalı Çelik saç yüklü TIR'ın iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldı. Yokuş aşağı hızlanan TIR'ın keskin virajdan döndüğü sırada, dorsesinde yüklü her biri 3'er ton ağırlığındaki Çelik saç makaraları, dorseden karşı yöne düştü. Düşen Çelik makaralardan biri İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Müslüm Kaptanyönetimindeki 17 GP 565 plakalı otomobilin ön kısmına düştü. Tonlarca ağırlığındaki makaranın düştüğü otomobil, demir yığınına döndü. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi.

30 kilometre sonra durdu

Gaz pedalı takılı kalan TIR'ın sürücüsü Hüseyin Çiftçi(38), aracı durdurmak istese de durduramadı. Sürücü, uyarı flaşörleri yakıp diğer sürücüleri uyardı. Bariyerlere de TIR'ı sürttüren sürücü aracı bir türlü durduramayınca yoluna devam etti. Polis uygulama noktasından hızla geçen TIR, İnegöl girişinde zorlukla durdu. 30 kilometre boyunca hızla ilerleyen TIR, herhangi bir araca ve kazaya 2. Bir kazaya neden olmadan durabildi.

Otomobilin olduğu olay yerine 112 Acil Servis Ambulansı ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit ettiler. İtfaiye ekipleri ise sürücünün cenazesini sıkıştığı yerden kurtardılar. Cenaze savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. TIR'ın sürücüsü Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Olayı anlatan sürücü Hüseyin Çiftçi, "Aracın gazı takılı kaldı. Elimden geldiği kadar kurtarmaya çalıştım. Korna, selektör yaptım. İstemeden oldu" dedi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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