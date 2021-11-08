Son dakika haberleri | Garson, otobüs durağında silahlı saldırıda öldürüldü

ANKARA'da restoranda garson Efrayim Babadağ (46), sabah işine gitmek için durakta otobüs beklerken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Mamak ilçesi İmam Alim Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Restoranda garson olan evli ve 2 çocuk babası Efrayim Babadağ, sabah işe gitmek için evinden çıkarak, 300 metre ilerideki otobüs durağına yürüdü. Babadağ'a, otobüs beklediği sırada kimliği belirsiz bir kişi tabanca ile 3 el ateş etti. Başına ve göğsüne kurşun isabet eden Babadağ, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

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Haber -Kamera: Fatih POYRAZ-Oğuzhan DEMİR/ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Son Dakika Haberleri

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