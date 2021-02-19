Son dakika haberleri: Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen jandarma er Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur Açıklaması

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından jandarma er Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur, "Allah devletimizi var etsin. Türkiye onları kurtarmak için çok çabaladı ama olmadı." dedi.

Şehit jandarma er Sungur'un merkez Barış Mahallesi'nde yaşayan ve evlerine büyük bir Türk bayrağı asan ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.

Anne Şirin Sungur, AA muhabirine Kürtçe yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını söyledi.

Sungur, oğlunu terör örgütünden kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri ile eylem yaptığını belirterek, "Allah hakkımı bırakmasın, hakkımı onlardan alsın. Oğlumu sağ olarak vereceklerini bekliyorduk ama ölüsünü verdiler. Oğlumu kaçırmaya ne hakları vardı? Çok çabaladım ama oğlumu bırakmadılar." diye konuştu.

Oğlunu 6 yıldır beklediğini dile getiren Sungur, "Allah devletimizi var etsin. Bu bayrak bizim bayrağımızdır. Allah Türkiye'yi başımızda eksik etmesin. Türkiye onları kurtarmak için çok çabaladı ama olmadı. Allah bizim hakkımızı alsın, onları perişan etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık