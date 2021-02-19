Son dakika haberleri: Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen jandarma er Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen jandarma er Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur Açıklaması

19.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:06
Son dakika haberleri: Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen jandarma er Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur Açıklaması

Son dakika haberleri: Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından jandarma er Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur, "Allah devletimizi var etsin.

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından jandarma er Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur, "Allah devletimizi var etsin. Türkiye onları kurtarmak için çok çabaladı ama olmadı." dedi.

Şehit jandarma er Sungur'un merkez Barış Mahallesi'nde yaşayan ve evlerine büyük bir Türk bayrağı asan ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.

Anne Şirin Sungur, AA muhabirine Kürtçe yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını söyledi.

Sungur, oğlunu terör örgütünden kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri ile eylem yaptığını belirterek, "Allah hakkımı bırakmasın, hakkımı onlardan alsın. Oğlumu sağ olarak vereceklerini bekliyorduk ama ölüsünü verdiler. Oğlumu kaçırmaya ne hakları vardı? Çok çabaladım ama oğlumu bırakmadılar." diye konuştu.

Oğlunu 6 yıldır beklediğini dile getiren Sungur, "Allah devletimizi var etsin. Bu bayrak bizim bayrağımızdır. Allah Türkiye'yi başımızda eksik etmesin. Türkiye onları kurtarmak için çok çabaladı ama olmadı. Allah bizim hakkımızı alsın, onları perişan etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Kadir Topbaş Meral Akşener Muharrem İnce Pervin Buldan
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ersun Yanal Aykut Kocaman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Pkk Şehit Terör Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen jandarma er Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 17:06:53. #1.16#
title