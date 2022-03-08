Son dakika haberleri... Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo'dan ülkesine yatırım çağrısı

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ülkesinin Batı Afrika'nın tamamında iş yapmak için en güvenli yer olduğunu söyledi.

Akufo-Addo, Dubai EXPO 2020'de yaptığı konuşmada, Gana'nın yatırımların rejim tarafından korunduğu bir yer olduğunu belirtti.

Gana'nın Batı Afrika'nın tamamında iş yapmak için en güvenli yer olduğunu vurgulayan Akufo-Addo, "Bugün Batı Afrika'nın en güvenli ülkesiyiz, Batı Afrika'daki en büyük doğrudan yabancı yatırım alıcısıyız. Batı Afrika'da iş yapma kolaylığı endeksinde üçüncü sıradayız." dedi.

Akufo-Addo, Gana'da çeşitli yatırım fırsatları olduğunu, ülkede ticari işlemleri herkes için daha kolay hale getirmek için bir dizi girişimin de başlatıldığını ifade etti.