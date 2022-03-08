Son dakika haberleri... Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo'dan ülkesine yatırım çağrısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo'dan ülkesine yatırım çağrısı

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo'dan ülkesine yatırım çağrısı

Son dakika haberler: Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ülkesinin Batı Afrika'nın tamamında iş yapmak için en güvenli yer olduğunu söyledi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ülkesinin Batı Afrika'nın tamamında iş yapmak için en güvenli yer olduğunu söyledi.

Akufo-Addo, Dubai EXPO 2020'de yaptığı konuşmada, Gana'nın yatırımların rejim tarafından korunduğu bir yer olduğunu belirtti.

Gana'nın Batı Afrika'nın tamamında iş yapmak için en güvenli yer olduğunu vurgulayan Akufo-Addo, "Bugün Batı Afrika'nın en güvenli ülkesiyiz, Batı Afrika'daki en büyük doğrudan yabancı yatırım alıcısıyız. Batı Afrika'da iş yapma kolaylığı endeksinde üçüncü sıradayız." dedi.

Akufo-Addo, Gana'da çeşitli yatırım fırsatları olduğunu, ülkede ticari işlemleri herkes için daha kolay hale getirmek için bir dizi girişimin de başlatıldığını ifade etti.

AA / Adam Abu - Güncel

Batı Afrika, Yatırım, Dubai, Gana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title