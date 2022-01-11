Son dakika haberleri: Gana'da trafik kazasında 28 kişi öldü
Son dakika haberleri... Gana'nın Bekwai bölgesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.
Gana'nın Bekwai bölgesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bekwai bölgesinden başkent Akra'ya giden otobüsle ters yöndeki kamyon, Sefwi Bekwai-Bibiani kara yolunda çarpıştı.
Kazada 28 kişi yaşamını yitirdi, 7'si ağır 19 kişi yaralandı.
Yol koşulları ve sürücü hataları nedeniyle ülkede sık sık ölümlü kazalar meydana geliyor.
AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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