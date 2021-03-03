Son dakika haberleri! Gambiya'ya, COVAX'ın gönderdiği 36 bin doz Kovid-19 aşısı ulaştı
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Son dakika haberleri! Gambiya'ya, COVAX'ın gönderdiği 36 bin doz Kovid-19 aşısı ulaştı

03.03.2021 22:03 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:06
Son dakika haberleri! Gambiya'ya, COVAX'ın gönderdiği 36 bin doz Kovid-19 aşısı ulaştı

Edinilen son dakika haberine göre Gambiya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından gönderilen yeni tip koronavirüs aşılarının ilk sevkiyatını teslim aldı.

Gambiya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından gönderilen yeni tip koronavirüs aşılarının ilk sevkiyatını teslim aldı.

Hindistan Serum Enstitüsü tarafından geliştirilen ve UNICEF tarafından temin edilen 36 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısı, başkent Banjul'a ulaştı.

Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin yalnızca güvenli ve etkili aşılar kabul ettiğini, bu nedenle AstraZeneca/Oxford aşısının teslim alındığını belirtti.

Toplu aşılama kampanyası başlatılacağını kaydeden Samateh, "Artık aşılar buraya ulaştığına göre aşı kampanyası başlayabiliriz. Ama ilk önce sağlık çalışanları ve 65 yaş üstüyle başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Samateh, diğer Kovid-19 aşıların gelecek aylarda ülkeye ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Gambiya'da şimdiye kadar 4 bin 735 Kovid-19 vakası görüldü, 151 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

COVAX kapsamında dün ve bugün çok sayıda ülke ilk parti aşıları teslim aldı. Bu ülkeler arasında Kenya, Sudan, Nijerya, Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Angola bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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