Son dakika haberleri... Galatasaraylı futbolcu Luyindama, Suudi Arabistan'a transfer oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Galatasaraylı futbolcu Luyindama, Suudi Arabistan'a transfer oldu

AA, Ercan Çakar - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Galatasaraylı futbolcu Luyindama, Suudi Arabistan'a transfer oldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcusu Christian Luyindama, Suudi Arabistan'a transfer oldu.

Galatasaray'ın Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcusu Christian Luyindama, Suudi Arabistan'a transfer oldu.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde, takım listelerinin bulunduğu sayfadaki bilgiye göre Luyindama'nın Suudi Arabistan Ligi'ne transferi gerçekleşti.

Transferle ilgili sarı-kırmızılı kulüpten henüz bir açıklama yapılmazken, 28 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar Al Taawon ekibine kiralandığı bildirildi.

Galatasaray, Christian Luyindama'yı 2019 yılında 8 milyon avro bonservis bedeliyle Belçika'nın Standard Liege ekibinden kadrosuna dahil etmişti.

Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda bu sezon 13'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 19 maçta forma giydi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Christian Luyindama, Suudi Arabistan, Galatasaray, Transfer, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title