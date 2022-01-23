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Galatasaray yine kazanamadı

Galatasaray yine kazanamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile bu sezon oynadığı maçlarda 3 puan alamadı.

Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile bu sezon oynadığı maçlarda 3 puan alamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı mücadelelerden yine galibiyet alamadı.

Sarı-kırmızılılar ligin ilk yarısında oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, Trabzonspor ile de 2-2 berabere kalmıştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Güncel, Haber

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