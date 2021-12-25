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Son dakika haberleri | Galatasaray, Süper Lig'de 7 maç sonra kazandı

Son dakika haberleri | Galatasaray, Süper Lig'de 7 maç sonra kazandı
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamladı.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamladı.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu attı.

Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor galibiyetiyle Süper Lig'de 7 maçlık kazanamama serisine son verdi. Sarı-kırmızılı takım bundan önceki 7 maçında 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı.

Galatasaray, ligde sezonun ilk yarısını 27 puanla tamamladı. Fraport TAV Antalyaspor ise 22 puanda kaldı.

Kerem Aktürkoğlu gol sayını 7'ye çıkardı

Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce üçer kez ağları havalandırmıştı.

Müsabakada Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Sofiane Feghouli ise bu sezon resmi maçlarda 5. kez topu filelerle buluşturdu.

Marcao ve Kerem Aktürkoğlu cezalı duruma düştü

Galatasaraylı futbolcular Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, maçta gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

Sarı-kırmızılı iki futbolcu, Süper Lig'in 20. haftasında GZT Giresunspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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