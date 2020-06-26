Son dakika haberleri | Galatasaray, Ömer Yalçınkaya ile yolları ayırdı
Son dakika spor haberi: Galatasaray, basketbol şube genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarını ayırdı.
26.06.2020 22:47 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:22
Galatasaray, basketbol şube genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarını ayırdı.
Galatasaray'da basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kulübümüz Basketbol Şube Genel Menajeri Sayın Ömer Yalçınkaya'nın görevi karşılıklı anlaşma suretiyle sona ermiştir.
Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." - İSTANBUL
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Kaynak: İHA