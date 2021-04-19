Son dakika haberleri... Galatasaray-Nesibe Aydın maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi

Bir son dakika haberine göre Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Galatasaray ile Nesibe Aydın arasında yarın oynanması planlanan ilk maç ertelendi.