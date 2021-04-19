Son dakika haberleri... Galatasaray-Nesibe Aydın maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi
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Son dakika haberleri... Galatasaray-Nesibe Aydın maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi

Son dakika haberleri... Galatasaray-Nesibe Aydın maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Galatasaray ile Nesibe Aydın arasında yarın oynanması planlanan ilk maç ertelendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Galatasaray ile Nesibe Aydın arasında yarın oynanması planlanan ilk maç ertelendi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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