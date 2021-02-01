Son dakika haberleri: Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'da

01.02.2021 17:30 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:34
Son dakika haberleri: Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'da

Bir son dakika haberine göre Galatasaray'ın resmi görüşmelere başlandığını açıkladığı Gedson Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın resmi görüşmelere başlandığını açıkladığı Gedson Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi.

Oyuncunun son Covid-19 testinin pozitif sonuçlanması nedeniyle Galatasaray yönetimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ricada bulunurak Portekizli futbolcu için bir ambulans uçak gönderilmesini talep etti. Bu talebin olumlu karşılanması sonucunda Fernandes, kendisi için gönderilen ambulans uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.Yıldız oyuncuyu karşılamak için Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da havalimanına gelirken, Fernandes kendisi için hazırlanan ambulansla birlikte havalimanından ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halsey Cem Yılmaz Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Mehmet Topal Gökhan Gönül Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 17:39:16. #1.16#
title