Son dakika haberleri | Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Maurice Torres'i transfer etti Son dakika gelişmesine göre Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Porto Rikolu tecrübeli pasör çaprazı Maurice Torres'i kadrosuna dahil etti.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Porto Rikolu tecrübeli pasör çaprazı Maurice Torres'i kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Japonya'nın Osaka ekibinde forma giyen 29 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kaynak: AA