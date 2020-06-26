Son dakika haberleri: Galatasaray Futbol Takımı'nda Kovid-19 testleri negatif çıktı Son dakika habere göre Galatasaray Futbol Takımı'na yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Galatasaray Futbol Takımı'na yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA