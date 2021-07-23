Galatasaray, Fransız futbolcu Boey'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Galatasaray Kulübü, Fransız sağ bek Sacha Boey'in transferi için Stade Rennais Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Kulübü, Fransız sağ bek Sacha Boey'in transferi için Stade Rennais Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey'in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever