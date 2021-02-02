Son dakika haberleri: Gabon'da senatörlük seçimlerini Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın partisi kazandı
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Son dakika haberleri: Gabon'da senatörlük seçimlerini Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın partisi kazandı

02.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:02
Son dakika haberleri: Gabon'da senatörlük seçimlerini Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın partisi kazandı

Son dakika gündem haberine göre Gabon'da 30 Ocak'ta düzenlenen senatörlük seçimlerini, 52 yıldır ülkeyi yöneten Gabon Demokrat Partisi (PDG) kazandı.

Gabon'da 30 Ocak'ta düzenlenen senatörlük seçimlerini, 52 yıldır ülkeyi yöneten Gabon Demokrat Partisi (PDG) kazandı.

Gabon Seçim Merkezi (CGE) tarafından yayımlanan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın partisi PDG 52 sandalyeden 45'ini kazanarak, Senato'da ezici çoğunluğu elde etti.

Eski Meclis Başkanı Guy Nzouba Ndama'nın partisi Demokratlar (LD) ise 3 sandalye kazandı.

Kalan 4 sandalye için partiler 6 Şubat'ta düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

Ülkede CGE'nin açıkladığı seçim sonuçlarının resmiyet kazanması için Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba tarafından atanacak 15 senatörün de kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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