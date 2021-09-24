Son dakika haberleri... "Futbolda Şike Kumpası" davasında gerekçeli kararın detayları açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, "Futbolda Şike Kumpası" davasında çıkan gerekçeli kararın değerlendirmesi yapıp, detaylarını açıkladı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, dava süreciyle ilgili, "Geldiğimiz noktada 2 tane mahkeme kararı olduğu için Fenerbahçe başından beri dimdik durduğu bu mücadelede haklı olduğu kanıtlanmıştır" diye konuştu.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 'Futbolda Şike Kumpası' davasının gerekçeli kararıyla ilgili Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, avukatlar Naim Karakaya ve Erden Gürden katıldı. Düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, 3 Temmuz ile ilgili açıklanan karar sürecine değinerek, "3 Temmuz 2011 tarihinde Fenerbahçe'mizi ele geçirmek üzere başlatılan bir operasyon süreci ve bunun neticesinde başlayan yargılama süreçleri var. Bildiğiniz gibi geçen sene 6 Kasım 2020'de 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla 10 yıl sonra Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu ve diğer kişilerin beraatine karar verildi ve dosya Yargıtay'a gitti. Daha sonrasında bu sene 4 Haziran 2021 tarihinde 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kumpas davasında verdiği kararı biliyorsunuz. Bu kararda çok ağır cezalar çıkmıştı. Bizde onu başından beri çok yakın takip ettik her zaman kırmızı çizgimiz dedik, peşini bırakmayız dedik. Sonra çok ağır cezalar çıktı ve 7 eylül tarihinde 2899 sayfadan ibaret gerekçeli karar tarafımıza ulaştı. Bu kararı o günden beri detaylı bir şekilde tetkik ediyoruz. 20 ağustos 2021 tarihinde de 10 sene önce TFF Yönetim Kurulu'nun Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men etme kararına istinaden tazminat davamız var. Üçü bir biriyle bağlantılı durum. Geçen süre içerisinde özellikle son zamanlarda birkaç olay gelişti. Mayıs 2021'de Fenerbahçe'yi ele geçirme 3 Temmuz davasında Yargıtay Baş Savcısı beraat yönünde mütalaa verdi. Sonrasında adli tatil başladı ve eylül başından itibaren adli tatilin bitmesiyle süreç devam edecek ve en yakın zamanda beraat kararının onanması kararının çıkacağını bekliyoruz. Yine biliyorsunuz 3 Temmuz 2021 günü Cumhurbaşkanımızın çok kuvvetli ifadelerle bir mesajı da kamuoyuyla paylaşıldı. Yine tahminen 1 sene önce Ergenekon Davası'nın gerekçeli kararında 14 veya 17 sayfa Fenerbahçe ile ilgili kısım var. Orada da Fenerbahçe'ye nasıl tuzak kurulduğu değerlendirilmiş. Bunların hepsini arka arkaya koyunca geldiğimiz noktada 2 tane mahkeme kararı olduğu için Fenerbahçe başından beri dimdik durduğu bu mücadelede haklı olduğu kanıtlanmıştır. Bu olayın içerisinde olan bazı şahıslar var o dönemki basın var. Bu suçları işleyen bu tuzağı kuran o zaman Fetö üyesi olduğu bilinmeyen hakimler, polisler ve savcılar var. Biz bunların hepsiyle ilgili kapsamlı bir şekilde değerlendirme yapıyoruz. Camiamızın aklında bir soru kalması. Bütün hukuki yollara başvuracağız. O davada 250 milyon ya da 25 milyon Euroluk kısım belirli bir zarardır bunun tartışması yok. Birde burada belirsiz zararlar var. Mahkemeler bunlarla alakalı bir heyet tayin edecek ve bilinmeyen zararları da öğreneceğiz. Bu zararların oluştuğu günden itibaren hesaplanacak ve yasal faiziyle birlikte karar çıkacaktır. Onun için 250 milyon TL'ye kamuoyu takılmasın rakamın çok daha yüksek çıkacağına inanıyoruz. Ortada sadece polis fezlekesi var ve acele bir şekilde TFF, Fenerbahçe'yi disiplin kuruluna sevk etmeden savunmasını almadan yönetim kurulu kararıyla men ediliyor. Bunun neden olduğunu hala bilmemekle beraber böyle bir hata yapmışlar. Kasıt var mı zamanla göreceğiz" diye konuştu.

Fenerbahçe Kulüp Avukatı Erden Gürden ise, Türkiye Futbol Federasyonu'na açılan 250 milyon TL'lik tazminat konusuyla ilgili, "Davamızı çok etraflıca değerlendirdik ve uzun bir çalışma ürünü oldu. Biz burada sadece tek avukat hukuk bürosu olarak değil tüm Fenerbahçe camiası avukatları akademisyenlerle birlikte olayı değerlendirdik. 2 yıldır hazırlığını devam ettirmekteyiz. 3 Temmuz davası kararı çıktı diye aniden açılan bir dava değil. En iyi şekilde açmak için gayret gösterdik. Biz burada davayı TFF'ye yönelttik. TFF'ye yöneltmemizin nedeni o dönemde federasyonun almış olduğu karar doğrultusuyla alakalı oldu. Tazminat talep ettiğimiz zararlarda 2011-2012 yıllarında Avrupa Kupaları'na almamalarıyla alakalı zararlar. TFF henüz daha 3 Temmuz davasında gizlilik kararı varken sadece bir polis fezlekesine dayanarak bizi Avrupa Kupaları'ndan men etmek için hukuksuz karar alıyoruz. UEFA'da bizi o sebeple men ediyor. Alınmamamızın nedeni TFF'nin dir. UEFA'nın doğrudan bir kararı yok. Zararlarımızın giderilmesini talep ediyoruz. Zarar kalemi olarak 250 milyon olarak açıkladık 25 milyon Eurodur bu aslında. Bunu biz böyle 25 milyon Euro olarak açtık. Rakam niye böyle düşük daha fazla olamaz mıydı sorularının yanıtı olarak kulübün maksimum menfaatlerini değerlendirerek bu davayı açtık. Burada bazı Avrupa kupalarına katılım bonusları yayın gelirleri gibi kalemleri dikkate aldık. Camianın içi rahat olsun o anlamda doğru şekilde çalışılarak hazırlandı ve dava devam etmektedir" ifadelerini kullandı.