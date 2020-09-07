Son dakika haberleri... 'Futbolda kumpas' sanığı 2 eski emniyet mensubu ve 1 mahrem imamı tutuklandı Son dakika habere göre EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ şüphelisi ve 'Futbolda şike kumpası' davası sanıkları meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı (31) ile eski...

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ şüphelisi ve 'Futbolda şike kumpası' davası sanıkları meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı (31) ile eski emniyet müdürü İbrahim Emre (47) ve memurluktan ihraç edilen kardeşi mahrem imamı Muhammet Emre (37), tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek istediği yönünde aldığı istihbarat üzerine harekete geçti. Polis ve jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla FETÖ şüphelisi ve 'Futbolda şike kumpası' davası sanıkları meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı ile eski emniyet müdürü İbrahim Emre ve memurluktan ihraç edilen kardeşi mahrem imamı Muhammet Emre'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Yapılan aramada Muhammet Emre'nin üzerinde H.E. adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Emre, Muhammet Emre ve Ramazan Haktan Helvacı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA