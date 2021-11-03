Son dakika haberleri: Futbolcu Melih'in hayatını kaybettiği kazada, savcı, ağabey için de ceza istedi

İZMİR (DHA) - İZMİR'de Somasporlu futbolcu Melih Vardar'ın (27) hayatını kaybettiği, ağabeyi Semih Vardar'ın (31) yaralandığı kazayla ilgili hazırlanan iddianamede, savcı, her ikisi de alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Ahmet Birol Aydınhan ve elektrikli bisiklet sürücüsü Semih Vardar'ın bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçlarından ayrı ayrı 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istedi. Melih Vardar'ın eşi Büşra Vardar, "Eşim ile ağabeyi yolunda giderken otomobil sürücüsü onlara çarpıp kaçtı ve ölüme terk etti. Hukuki yollarda hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

Urla ilçesinde 14 Ağustos 2020'de, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yönetimindeki otomobil, TFF 3'üncü Lig 3'üncü gruptaki Somaspor'da forma giyen futbolcu Melih Vardar (27) ile ağabeyi Semih Vardar'ın (31) bulunduğu elektrikli bisiklete çarptı. Kazada elektrikli bisikleti kullanan Semih Vardar yaralanırken, Melih Vardar yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda Aydınhan'ın, kazaya tam ve asli kusurlu olarak sebebiyet verdiği belirtildi. Bunun üzerine tutuklanan Aydınhan, bir ay sonra ise serbest bırakıldı. Kazayla ilgili hazırlanan iddianame, İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Anne Şeniz Vardar da adalete güvendiklerini söyledi.