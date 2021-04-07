Son dakika haberleri | Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Futbol: Süper Lig

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor
Son dakika haberleri | Futbol: Süper Lig

Bir son dakika haberine göre Stat: AntalyaHakemler: Özgür Yankaya, Abdullah Bora Özkara, Mehmet KısalFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Ufuk Akyol, Sidney Sam, Fredy, Amilton, PodolskiDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın,...

Stat: Antalya

Hakemler: Özgür Yankaya, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Ufuk Akyol, Sidney Sam, Fredy, Amilton, Podolski

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Fajr, Boyd, Hakan Arslan, Gradel, Yatabare

Goller: Dk. 1 ve 36 Boyd (Demir Grup Sivasspor), Dk. 27 Fredy (penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 45 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor mücadelesinin ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

1. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Gradel'in sol çaprazdan uzak noktaya ortasında ceza sahasında topla buluşan Boyd, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlara gönderdi: 0-1.

6. dakikada Eren Albayrak'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, iki hamlede topu kontrol etti.

22. dakikada Doğukan Sinik'in Camara'nın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon sonrası "oyuna devam" kararı veren hakem Özgür Yankaya, Antalyasporlu futbolcuların itirazları ve VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu stat kenarındaki ekrandan izledi. Bunun üzerine kararını değiştiren Yankaya, penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada Antalyaspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Fredy, skora eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1.

36. dakikada Demir Grup Sivasspor bir kez daha öne geçti. Ahmet Oğuz'un kalenin sağından kullandığı taç atışıyla ceza sahasına gönderdiği ve seken topa Antalyasporlu hiçbir futbolcu müdahalede bulunamadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Boyd, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Antalyaspor, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Antalyaspor Kulübü, Antalya Stadı'nda oynanan Demir Grup Sivasspor maçında Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Maç öncesi AA'nın kuruluş yıl dönümü münasebetiyle hazırlanan kutlama pankartı stada asıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bahar Candan Acun Ilıcalı Murat Yıldırım Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Hakan Kutlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Futbol: Süper Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 20:09:31. #1.14#
title