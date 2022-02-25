Son dakika haberleri! Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler
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Son dakika haberleri! Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli üç ilde "fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama" suçlarına yönelik düzenlediği operasyonda 17 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyette işlemlerinin tamamlanmasıyla sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan şüpheliler Gaziantep Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri! Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri! Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri! Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri! Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri! Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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