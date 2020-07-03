Son dakika haberleri | Fuhuş operasyonu: 8 gözaltı Son dakika güncel haberi... Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kayseri ve çevresinde, sosyal paylaşım sitelerinden maddi durumları iyi olmayan kadınları fuhşa sürükledikleri, fuhuş için aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri öne sürülenlere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 3'ü kadın 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar Ü.K, F.K, A.B, Ç.B, A.T, S.G.Ö, H.İ. ve M.A, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA