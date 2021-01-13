Son dakika haberleri! Fuhşa zorlanan 2 kadın, kilitlendikleri evden itfaiye yardımıyla kurtarıldı
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Son dakika haberleri! Fuhşa zorlanan 2 kadın, kilitlendikleri evden itfaiye yardımıyla kurtarıldı

13.01.2021 10:50 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:56

Gelen son dakika haberine göre Konya'da fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 2 kadın, kilitli tutuldukları evden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Konya'da fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 2 kadın, kilitli tutuldukları evden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'ndeki bir apartta, Özbekistan uyruklu 2 kadının pasaportlarına el konularak, fuhuş yaptırıldığı ihbarı aldı.

Belirlenen adrese baskın yapan polis ekipleri, fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu S.M. (33) ve U.J'yi (27), kaçmamaları için kilitlendikleri aparttan, itfaiye yardımıyla balkondan alarak kurtardı.

Emniyete götürülen 2 kadının ifadesinde, İstanbul'da sosyal medyadan tanıştıkları Mehmet D.'nin (25) kendilerini Konya'ya davet ettiğini, kente geldiklerinde ise Mehmet D. ile Azerbaycan uyruklu Ulvi A. (26) tarafından zorla alıkonulduklarını, pasaportları alınarak kiralanan bir apartta silah zoruyla fuhşa zorlandıklarını söyledikleri öğrenildi.

Kadınların verdiği ifade doğrultusunda polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 2 şüpheli ile silah ve kadınların pasaportları da ele geçirildi.

Yabancı uyruklu 2 kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, suçlamaları kabul etmeyen zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Mehmet D. hastaneye sağlık kontrolüne getirildiği sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "İyi çek, yakışıklı çıksın." dedi.

Mehmet D. ve Ulvi A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "insan ticareti yapmak, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

Son dakika haberleri! Fuhşa zorlanan 2 kadın, kilitlendikleri evden itfaiye yardımıyla kurtarıldı
Son dakika haberleri! Fuhşa zorlanan 2 kadın, kilitlendikleri evden itfaiye yardımıyla kurtarıldı
Son dakika haberleri! Fuhşa zorlanan 2 kadın, kilitlendikleri evden itfaiye yardımıyla kurtarıldı
Son dakika haberleri! Fuhşa zorlanan 2 kadın, kilitlendikleri evden itfaiye yardımıyla kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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