Son dakika haberleri | Fuat Oktay: KKTC'ye 2.5 milyar TL kaynak ayırmayı amaçlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2021 protokolü kapsamında KKTC'ye 2.5 milyar TL kaynak ayırmayı amaçlıyoruz" dedi.

KKTC ile Türkiye arasındaki 2021 mali protokol ön görüşmelerinde bulunmak üzere Lefkoşa'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, imza törenine katıldı. KKTC Başbakanı Ersan Saner ile Fuat Oktay'ın katılımıyla yapılan heyetler arası görüşme sonrası dört anlaşma imzalandı. İmza töreninin ardından konuşan Fuat Oktay, "Gündemimizde; 2021 Yılı İktisadi-Mali İşbirliği Anlaşması, Covid-19 salgını ile mücadele, altyapı yatırımları, KKTC ekonomisinin canlandırılması ve Maraş bölgesiyle ilgili hususlar vardı" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2020 Mali Protokolümüz kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1,8 milyar lirayı KKTC'ye aktardık. 2020'de rekor sürede tamamlayıp hizmete açtığımız Lefkoşa 100 yataklı pandemi hastanesi, Covid destek paketleri, altyapı ve reel sektör yatırımları güçlü işbirliğimizin somut bazı çıktılarıdır" ifadelerini kullandı."Salgınla mücadelede KKTC'ye Türkiye'den 15,5 milyon değerinde sağlık malzemesi ve gıda yardımı sağladık ve 40 bin doz Covid aşısı temin ettik. Bugün Adaya 40 bin ilave aşı daha getiriyoruz" ifadelerini kullanan Oktay, KKTC'deki tüm vatandaşlar aşılanana kadar aşı göndermeye devam edeceklerini kaydederek, Türkiye'nin desteğini yineledi.DİJİTAL KAMU HİZMETİ2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü hazırlıklarının sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2021 yılı protokolü kapsamında 2.5 milyar lira kaynak ayırmayı öngördüklerini söyledi. Dijital kamu hizmetlerini içeren iş birliğiyle KKTC e-devlet hizmetlerinde ikinci boyuta geçilmiş olacağının vurgulayan Oktay, alınan yeni kararlarla e-Gümrük, e-Meb, e-Tüzel, Mekansal Adres Kayıt Sistemi, e-Devlet Kapısı ve Kamu Yönetim Sistemi çalışmalarını KKTC Hükümetiyle birlikte başlatacaklarını kaydetti.KKTC'de bu güne kadar 181 kilometresi bölünmüş yol olmak üzere toplam 602 kilometre anayolun Türkiye'nin desteği ile yapıldığını hatırlatan Oktay, bu yolların yapım çalışmaları için yaklaşık 1 milyar 640 milyon lira finansman sağlandığını belirtti. Oktay konuşmasına şöyle devam etti;"Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı arasında imzalanan protokol ile KKTC'de yaklaşık 322 kilometrelik köy yolunun yapım, bakım ve onarımını üstleniyoruz, hayırlı uğurlu olsun. İlk etapta 2021 yılında 154,7 kilometrelik karayolunu ıslah ederek, bu yollarda güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacağız. 'İskele-Çayırova' yolunda bulunan Boğaz Kavşağı ile Çayırova arasını ve 'Lefkoşa Çevre Yolu'nun Girne Kavşağı ile Haspolat Kavşağı arasındaki 11 kilometre uzunluğundaki kesimini hızla tamamlayacağız. Aynı zamanda 'Balalan-Yenierenköy' ve 'Değirmenlik-Dağ' yollarında çalışmalara devam edeceğiz."KKTC turizminin geliştirilmesi için atılacak adımları da sıralayan Oktay, "Maraş'ın yeniden hayat bulması turizm başta olmak üzere KKTC ekonomisini pek çok alanda olumlu etkileyecektir" ifadelerini kullandı.Yeni Ercan Havalimanı projesinin de yakından takip edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki mobil elektrik santralinin kısa vadede Kuzey Kıbrıs'a kurulması ve mevcut elektrik üretim tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlayacaklarını belirtti.

Oktay, konuşmasının sonunda "biz Kıbrıs Türkünü haklı davasında yine bir gün bile yalnız bırakmayacağız. Her şartta yanınızdayız. Çözümden yanayız, kardeşlikten yanayız, iş birliğinden yanayız. Daha müreffeh bir Kuzey Kıbrıs için Türkiye olarak buradayız, yanınızdayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı