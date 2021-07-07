FSM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDEKİ ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
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FSM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDEKİ ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH Sultan Mehmet Köprü girişi Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı.

FATİH Sultan Mehmet Köprü girişi Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Ankara istikametinde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. 34 ECP 459 Plakalı kamyonet sürücüsü köprü girişine geldiğinden yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet önünde seyreden otomobile çarptı. Ardından sol şeritten seyreden otomobile çarptıktan sonra başka bir otomobile de vurarak durabildi. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken 4 araçta hasar oluştu. Bu kaza anı ise araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

FSM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDEKİ ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
FSM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDEKİ ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
FSM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDEKİ ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
FSM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDEKİ ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
FSM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDEKİ ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
FSM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDEKİ ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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