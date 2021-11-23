Freni boşalan halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı; kaza kamerada

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde freni boşalan halk otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Otobüsteki 3 yolcunun yaralandığı kaza, kameralara yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Atatürk Caddesi Kültür Parkı kavşağında meydana geldi. Sunay Atilla Üst Geçidi'nden inerken freni boşalan M.F.G. (42) idaresindeki 33 C 5063 plakalı halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Burç M.'nin (38) kullandığı 33 NP 627 plakalı otomobil, Haydar Cura idaresindeki 33 AHY 498 plakalı otomobil, Oğuz A.'nın kullandığı 33 PU 777 plakalı otomobil, Özlem D. yönetimindeki 33 PM 705 plakalı otomobil, Nebahat G. idaresindeki 33 NSJ 53 plakalı otomobil ve Coşkun Y. idaresindeki 33 AIT 103 plakalı otomobil, kazaya karıştı. Araçlarda hasar meydana gelirken kavşakta trafik durma noktasına geldi.Kazada otobüste yolculuk yapan Ali Turgay K. (72) ile İsmet Efe B. ve Hikmet Melih B. isimli çocuklar yaralandı.