Son dakika haberleri | Freni boşalan vincin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 4 ölü, 4 yaralı (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Freni boşalan vincin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 4 ölü, 4 yaralı (3)

Son dakika haberleri | Freni boşalan vincin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 4 ölü, 4 yaralı (3)
Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre KİMLİKLERİ BELİRLENDİHatay'da, freni boşalan elektrik kablosu yüklü vincin, önüne çıkan 2'si seyir, 9'u park halinde olan 11 aracı hurdaya çevirdiği kazada, 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Hatay'da, freni boşalan elektrik kablosu yüklü vincin, önüne çıkan 2'si seyir, 9'u park halinde olan 11 aracı hurdaya çevirdiği kazada, 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu hayatını kaybedenlerin ticari taksi şoförü Zülfikar Göçmen (38) ve ticari taksi içindeki yolcu Eda Demirel (24) ile vinç şoförü Mehmet Sultanoğlu ve aynı vinç içindeki Özcan İnal olduğu belirlendi.

Öte yandan, kazaya karışan ve seyir halinde olan 31 HU 006 plakalı otomobil içindeki Fuat Kababıyık, Sevim Kababıyık, Nilay Kababıyık ve Sinan Cımbız yaralandığı tespit edildi. Yaralıların, kaldırıldığı hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, itfaiye ve AFAD ekibinin görev yaptığı kaza yerinde, zarar gören araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı.


Son dakika haberleri | Freni boşalan vincin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 4 ölü, 4 yaralı (3)
Son dakika haberleri | Freni boşalan vincin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 4 ölü, 4 yaralı (3)
Son dakika haberleri | Freni boşalan vincin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 4 ölü, 4 yaralı (3)
Son dakika haberleri | Freni boşalan vincin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 4 ölü, 4 yaralı (3)
Son dakika haberleri | Freni boşalan vincin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 4 ölü, 4 yaralı (3)
Son dakika haberleri | Freni boşalan vincin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 4 ölü, 4 yaralı (3)
Son dakika haberleri | Freni boşalan vincin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 4 ölü, 4 yaralı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı: 4 ölü, 4 yaralı
Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı: 4 ölü, 4 yaralı
Freni boşalan vinç dehşet saçtı! 11 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti
Freni boşalan vinç dehşet saçtı! 11 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti
Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Engin Altay Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Serdar Ortaç Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Ali Koç Fatih Terim Yılmaz Vural Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Freni boşalan vincin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 4 ölü, 4 yaralı (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 00:55:50. #1.14#

title