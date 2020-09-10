Son dakika haberleri: Freni boşalan vincin merdivenlere çıkış anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
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Son dakika haberleri: Freni boşalan vincin merdivenlere çıkış anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Son dakika haberleri... Gaziantep'te freni boşalan vincin bir iş yerinin merdivenlerine çıkarak durması güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri: Freni boşalan vincin merdivenlere çıkış anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
10.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:16

Gaziantep'te freni boşalan vincin bir iş yerinin merdivenlerine çıkarak durması güvenlik kamerasına yansıdı.

Murat B. idaresindeki 27 AAS 990 plakalı vinç, Şehitkamil ilçesi Burak Mahallesi 41 Nolu Cadde'de seyir halindeyken freni boşaldı.

Sürücü yaptığı manevrayla park halindeki araçlara çarpmayarak bir iş yerinin önündeki merdivenlere çıkarak vinci durdurdu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vincin merdivenlere çıkması ve 2 kişinin aracı fark edip bölgeden kaçarak uzaklaşmaları yer alıyor.

Görgü tanıklarından Mehmet Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın olduğu noktanın her zaman kalabalık olduğunu anlatarak "Bugün çok şükür sakindi, bir kaza bela olmadan atlattık." dedi.

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Kaynak: AA

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