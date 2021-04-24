Son dakika haberleri: Freni boşalan vinç, 11 araca çarptı: 2 ölü, 6 yaralı (2)

Son dakika haber... Hatay'da freni boşaldığı iddia edilen vincin, karşı yönden gelen ve park halindeki birçok araca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Hatay'da freni boşaldığı iddia edilen vincin, karşı yönden gelen ve park halindeki birçok araca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yayladağı istikametinden Antakya'ya giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AT 1509 plakalı kablo yüklü vinç, Harbiye Mahallesi'nde karşı yönden gelen ve park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Vincin freni boşaldığı için sürücüsü tarafından durdurulamadığı iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak