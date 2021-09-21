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Son dakika haberleri! Freni boşalan TIR 6 aracı biçti, ortalık savaş alanına döndü; kaza kamerada (2)

Demirören Haber Ajansı / Tahsin Baytar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Freni boşalan TIR 6 aracı biçti, ortalık savaş alanına döndü; kaza kamerada (2)

Son dakika haber... HASTANEDE KURTARILAMADIAfyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, freninin boşalması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın önüne kattığı 6 aracı biçtiği kazada ağır yaralanan Mehmet Balon, tedaviye alındığı Isparta'daki hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ISPARTA (DHA) - HASTANEDE KURTARILAMADI

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, freninin boşalması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın önüne kattığı 6 aracı biçtiği kazada ağır yaralanan Mehmet Balon, tedaviye alındığı Isparta'daki hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Demirören Haber Ajansı / Tahsin Baytar - Son Dakika Haberleri
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