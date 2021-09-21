Son dakika haberleri: Freni boşalan TIR 6 aracı biçti, ortalık savaş alanına döndü; kaza kamerada

Kaza, saat 16.00 sıralarında Afyonkarahisar- Sandıklı karayolunun Dinar girişi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 99 VL 938 yabancı plakalı ip makaraları yüklü TIR, iddiaya göre, freninin boşalması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. İlk önce ışıklı kavşakta bekleyen Çağlayan Gürsu'nun kullandığı 03 RG 161 plakalı otomobile çarpan TIR, karşı şeride geçti. Yol üzerinde bulunan plakası öğrenilemeyen traktör ile Mehmet Balon (37) yönetimindeki 03 FH 214 plakalı çekiciye çarpan TIR, ardından trafik ışıklarında bekleyen 03 F 1074 plakalı otomobil, 35 HE 3862 plakalı otomobil ve 34 EFG 698 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hızla ilerlemeye devam eden TIR, metreler sonra durabildi. Bu sırada TIR'ın tekerlek bölümünde yangın çıktı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; otomobile, çekici ve traktöre çarpan TIR'ın karşı şeride geçerek önüne gelen araçları biçtiği ve bir süre ilerledikten sonra durduğu anlar yer aldı.