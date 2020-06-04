Son dakika haberleri... Freni boşalan tanker apartmana çarptı, facianın eşiğinden dönüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Freni boşalan tanker apartmana çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde freni boşalan bir tanker apartmana çarptı.

Son dakika haberleri... Freni boşalan tanker apartmana çarptı, facianın eşiğinden dönüldü
04.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:38

İzmir'in Buca ilçesinde freni boşalan bir tanker apartmana çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Adatepe Mahallesi 4 Sokak'ta meydana geldi. 35 BPE 74 plakalı tanker, seyir halindeyken yokuş aşağıya indiği sırada freni boşaldı. Freni boşalan tanker, park halindeki bir araca vurduktan sonra apartmana çarparak durdu. Tanker sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan şoförü kurtardı. Yaralı şahıs sağlık görevlileri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadı öğrenildi.

Özel bir firmaya ait olduğu öğrenilen tankerin boş olduğu belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü Haber
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi Haber
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti Haber
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor
Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Maskesi cebinde olmasına rağmen 'yok' diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi
Maskesi cebinde olmasına rağmen "yok" diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Demet Akbağ İrem Derici Şahan Gökbakar
Spor Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Donald Trump
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Freni boşalan tanker apartmana çarptı, facianın eşiğinden dönüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 18:38:39. #1.14#
title