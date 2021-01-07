Son dakika haberleri! Fransız muhalif lider Melanchon'dan ABD'deki olaylara sessiz kalan Macron'a tepki Açıklaması

Son dakika haberleri: Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili Jean-Luc Melanchon, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Kongre binasında çıkan olaylara sessiz kalmasını eleştirerek tepki gösterdi.

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili Jean-Luc Melanchon, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Kongre binasında çıkan olaylara sessiz kalmasını eleştirerek tepki gösterdi.

Aşırı sol hareketi "Boyun Eğmeyen Fransa"'nın da lideri olan Melanchon, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Melanchon, "Macron nereye gitti? LREM (Macron'un partisi) yöneticileri nerede? Darbeye direnen ABD parlamenterlerini ne zaman destekleyecek." ifadesini kullandı.

Muhalif lider, aşırı sağcı lider Marine Le Pen ve partisine de Trump'a verdiği desteği geri çekmesi çağrısında bulundu.

Melanchon, ABD'deki aşırı sağın geri püskürtülmesi ve zarar vermemesi için dünyayla bağlantılarının kesilmesi gerektiğini ifade etti.

Trump taraftarlarının Kongre binasına girmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürümüş ve Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise destekçilerinden evlerine dönmelerini istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru