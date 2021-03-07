Son dakika haberleri! Fransız Bakan Moreno'dan Macron'a cinsiyet eşitsizliği eleştirisi
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Son dakika haberleri! Fransız Bakan Moreno'dan Macron'a cinsiyet eşitsizliği eleştirisi

07.03.2021 19:15 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:32
Son dakika haberleri! Fransız Bakan Moreno'dan Macron'a cinsiyet eşitsizliği eleştirisi

Son dakika politika haberi: Fransa Cinsiyet Eşitliği Bakanı Elisabeth Moreno, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun kabinesini eleştirerek, "Sayın Cumhurbaşkanı, bir örnek teşkil etmiyorsunuz" dedi.

Fransa Cinsiyet Eşitliği Bakanı Elisabeth Moreno, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun kabinesini eleştirerek, "Sayın Cumhurbaşkanı, bir örnek teşkil etmiyorsunuz" dedi.

Fransa Cinsiyet Eşitliği Bakanı Elisabeth Moreno, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabinesinin 13 üyesinde yalnızca 1 kadın olmasını eleştirdi. Bir radyo programına katılan Moreno, kabinede tek kadının Kabine Başkan Yardımcısı Cecile Geneste olduğunu vurguladı. Kadın-erkek eşitliği hakkında konuşma yapan Moreno, "Bu kadar önemli bir şeyi vaaz edersek, örnek olmalıyız. Bunu Cumhurbaşkanı ile konuştuk. Ben de ona 'Sayın Cumhurbaşkanı, örnek olmuyorsunuz' dedim" ifadelerini kullandı.

Moreno, Macron'un kendisine verdiği cevabı ise paylaşmamayı tercih etti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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