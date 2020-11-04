Son dakika haberleri! Fransa Sağlık Bakanı Veran, Meclis'te muhalefet milletvekillerini azarladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haberleri! Fransa Sağlık Bakanı Veran, Meclis'te muhalefet milletvekillerini azarladı Açıklaması

04.11.2020 23:39 | Son Güncelleme: 04.11.2020 23:42
Son dakika haberleri! Fransa Sağlık Bakanı Veran, Meclis'te muhalefet milletvekillerini azarladı Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Ulusal Mecliste sağlık alanında olağanüstü halin (OHAL) 16 Şubat 2021'e kadar uzatılmasını reddeden muhalefet partilerinin milletvekillerini azarlayarak, "Terk edin burayı." dedi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Ulusal Mecliste sağlık alanında olağanüstü halin (OHAL) 16 Şubat 2021'e kadar uzatılmasını reddeden muhalefet partilerinin milletvekillerini azarlayarak, "Terk edin burayı." dedi.

Veran, Meclis'te yaptığı konuşmada, sağlık alanındaki OHAL'in 16 Şubat 2021 yerine 14 Aralık 2020'ye kadar uzatılması için "evet" oyu veren muhalefet partilerinin milletvekillerine sert şekilde tepki gösterdi.

Bir hastaneyi ziyaret ettikten sonra bakanlığa geldiğini ve milletvekillerinin OHAL'in aralık ayında bitecek olmasına sevindiğini öğrendiğini ifade eden Olivier Veran, bunun üzerine Meclis'e gelmeye karar verdiğini söyledi.

Veran, hastanedeki hastaların durumunun ağır olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Veran, milletvekillerine sesini yükselterek ve azarlayarak, "Gerçek bu sayın milletvekilleri, bu gerçeği duymak istemiyorsanız terk edin burayı. Hastanelerin gerçeği bu. Siz burada tartışırken, biz hayat kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.

Dün gece oylamaya sunuldu

Ülkede, dün gece Meclis'te hükümetin 17 Ekim'de sağlık alanında ilan ettiği OHAL süresinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka artışı nedeniyle 16 Şubat 2021'e kadar uzatılması oylamaya sunuldu.

İktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) milletvekillerinin Meclis'te yeterli sayıda yer almaması nedeniyle OHAL'i uzatma önerisi, muhalefetin oylarına takılarak ancak 14 Aralık'a kadar uzatılabildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1)
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1)
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanlığından 'Kovid-19 PCR test sonuçları değiştirildi' iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanlığından "Kovid-19 PCR test sonuçları değiştirildi" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, 33 saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çitim'i hastanede ziyaret etti
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, 33 saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çitim'i hastanede ziyaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Irmak Ünal Hande Demir Aleyna Tilki Burak Özçivit
Spor Tisserand Erol Bulut Josef De Souza Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Fransa Sağlık Bakanı Veran, Meclis'te muhalefet milletvekillerini azarladı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 23:46:10. #1.15#
title