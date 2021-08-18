Son dakika haberleri... Fransa'nın güneyindeki orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Fransa'nın güneyindeki orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Fransa'nın Var bölgesinde Maures Masifi'nde çıkan orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

Fransa'nın Var bölgesinde Maures Masifi'nde çıkan orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

Ülkenin güneyindeki A57 otoyolu kenarındaki Gonfaron kasabası yakınlarında dün akşam saatlerinde çıkan yangın, kuraklık ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek 5 bin hektarlık alana yayıldı.

Son dakika haberleri... Fransa'nın güneyindeki orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
Son dakika haberleri... Fransa'nın güneyindeki orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
Son dakika haberleri... Fransa'nın güneyindeki orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
Son dakika haberleri... Fransa'nın güneyindeki orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika: Fransa'da polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı
Son dakika: Fransa'da polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Samet Aybaba Abdullah Avcı Fırat Aydınus Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Fransa'nın güneyindeki orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 11:30:41. #1.15#

title